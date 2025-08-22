Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни историята за едно семейство, което страда заради желанието на бащата за постоянен контрол.

Манията на 45-годишния мъж стига до крайност, когато слага система за проследяване на 17-годишната си дъщеря. За да запази нормалния живот на децата си, майката е готова на всичко, включително и на развод. Как в самозабравата си нараняваме най-много тези, които обичаме?

