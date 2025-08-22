Припомнете си историята в документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA
Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни историята за едно семейство, което страда заради желанието на бащата за постоянен контрол.
Манията на 45-годишния мъж стига до крайност, когато слага система за проследяване на 17-годишната си дъщеря. За да запази нормалния живот на децата си, майката е готова на всичко, включително и на развод. Как в самозабравата си нараняваме най-много тези, които обичаме?
Не пропускайте развръзката в епизода на „Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA.
