За хилядите почитатели на "Игри на волята" 8 септември е важна дата. Тогава по NOVA стартира седмият сезон на най-зрелищното предаване в ефира. Тази година освен нови игри и нови съоръжения, риалитито има и нов водещ - до Ралица Паскалева застава Павел Николов. Успяха ли двамата да се сработят и какво е предаването за тях в личен план? Отговорите на въпросите специално за "Събуди се" търсят Иван Кънчев и Йордан Илиев.

Павел написа специална песен за Изолатора, където прекара дълго време, но как се е променило мястото за изминалото време.

"Чакай да намеря - ето „П”- първия обитател на изолатора, „М” за Миряна, „Р” за Раду, „В” за Вики и „С” за Силвия, мисля че след Силвия никой друг не пожела да дойде. Много ми е любим знакът „Пораженческо мислене” забранено!", разглежда мястото водещият.

Изоставена ламаринена конструкция до преди година, а днес едно от най-големите изпитания в "Игри на волята". Това е Изолатора. Тук идва вдъхновението на Павел за песента, която чувате в момента .

"Много е странно как мястото, на което съм прекарал 5 от най-трудните седмици в живота си, сега променя вкуса от горчив към сладък, ообено когато си преживял нещо такова и знаеш, че си го преминал успешно. Всъщност връщането тук ми дава сила, увереност, че не съм пълна шматка. Вече сме привечер и сме сравнително рано в лятото, така че това, което изпитваш е една миниатюрна частица, от това, което изпитахме тук с Раду. Горещината и плодовата диета, са най-добрият детокс, който съм преживял. Будех се сутрин с едни по-разширени зеници, с един по-бистър, ясен поглед. Мисля че имаше нещо извратено полезно в цялата история", припомня си бившия участник.

В шестия сезон Павел се доказа като човек с желязна психика. И въпреки че беше най-популярният участник, зрителите успяха да открият втория план в неговия характер. Този път българският Еминем застава от другата страна.

"Това е една метафора, едно олицетворение за победата ми над това място. Победа, която може би ми заслужи правото да заема тази позиция, този пост, който напълно ясно осъзнавам колко е отговорен, колко е различен, от това през което съм минавал в живата си. Нямам предвид само участието ми в "Игри на волята", музикалната ми кариера или като работата ми като водещ. Пътят е дълъг и постоянен процес, това няма начална точка. Всъщност може би има начална, но няма крайна", разсъждава той.

Разделяме се с Изолатора и отиваме на Арената, където срещаме емблемата на предаването- Ралица Паскалева.

"Игри на волята" сезон 7! И да, в действителност това може би е най-великата Арена в България! Изключително съм ентусиазирана, защото имаме страхотни участници тази година и наистина очаквам зашеметяващ сезон", споделя емоциите си водещата на екстремното риалити.

И тази година участниците ще застават пред трона на Ралица в очакване да разберат какво им предстои.

"Ние имахме възможността да работим заедно в "Турнири на волята", един такъв сезон, малко по-кратичък от "Игри на волята". Истината е, че това са две много различни предавания, не само като дължина, но и като механика на работа. Към този момент смятам, че всеки момент има нужда от време, за да намери своето място и съм сигурна, че сезонът ще бъде чудесен", коментира сработването им с водещия Павел.

"Плаж, вода, море, звучи като почивка? Знаеш ли колко хора съм чувала да ми казват- ей, ти имаш най-прекрасната работа на света! Ти цяло лято си на море. Семейството е с теб. Истината е, признавам ти го и на теб, може би и за първи път го казвам в ефира, аз не съм си потапяла и малкия пръст в морето", допълва Ралица, която е изненадана от студената вода на морето по Северното Черноморие.

