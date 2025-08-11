Все по-малко време остава до началото на най-зрелищното предаване в българския ефир. Седмият сезон на „Игри на волята“ започва на 8 септември от 20:00 часа по NOVA. Знаете, че риалитито се снима по красивите брегове на Черно море край Дуранкулак. След излъчването миналата година, в района пристигат десетки фенове, които опитват да намерят арените и снимачните локации. А заради интереса, който „Игри на волята“ предизвиква още преди старта в ефир тази есен, малките ресторантчета и хотелите в района вече отбелязват ръст на туристите и посещенията. Повече вижте в репортажа на Иван Кънчев.

Как снимките на формата стимулираха местния туризъм?

Ако се разходите по улиците на Дуранкулак и попитате: „Какво се случва тук?”, най- честият отговор, който ще получите е: „Нищо!”. А ако попитате всеки друг в страната: „С какво свързвате Дуранкулак?”, вероятно ще чуете: „Ами, с дивите плажове”. Е, тези отговори са верни, но от миналата година в Дуранкулак има с какво да се гордеят и за какво да говорят!



„Игри на волята“ за втора година са събитието на Северното Черноморие. А това вече се усеща и в ресторантите, и в хотелите тук.

„Доста често се случва туристи, които идват специално за това, клиенти, които се хранят тук и се интересуват от това дали Игрите се провеждат някъде в близост, къде са Арените и всеки един детайл покрай Игрите“, споделя Инна Петрова.

Какво им казвате вие?

„Ами, доста често не можем да им дадем информация, но те така или иначе намират начин да се сдобият с нея.“

Инна работи в този ресторант, разположен в близост до две от най-търсените локации в „Игри на волята“ – Блатото и Изолатора.

Разбира се, мястото, до което всички искат да се доберат, е Изолаторът. Някои са избрали да напишат имената си на няколко квадрата. Други да се сложат в сърце. Трети са поставили датата, на която са стигнали дотук. Всички те са дошли, след като беше излъчен шестия сезон на „Игри на волята“.

„Аз съм тук вече осем години и през последните две, откакто се провеждат Игрите, има ръст на туристите, които идват специално за това, фенове на игрите, и определено да, има растеж“, разказва Инна.

Стилян Иванов сбъдва своята детска мечта – да има ресторант в района. „Един ден си казахме – започваме да работим. Беше спонтанно. Много години е мислено, но всичко се получи много спонтанно.“

Но никога не е предполагал, че мястото, което е избрал за своя ресторант ще се окаже на пътя на поклонниците, за които „Игри на волята“ са не просто предаване, а култ.

„Миналата година, когато в района се разчу, че „Игри на волята“ са тук някъде, те не знаеха точно къде, може би всеки втори трети клиент питаше: „Тук ли са, къде са, посочете ни ти?”. Само че аз пазя тишина, защото знам, че от предаването на искат да ги притесняват. Всяка втора група пита къде са те и искат да ходят да ги снимат.“

И Инна и Стилян разказват, че в района да развиваш бизнес е трудно, но красотата на морето и безкрайните поля карат все повече хора да опознават и обикват мястото.

„Сезонът е наистина късичик, и най-трудното нещо е да намериш персонал, много трудно намираме хора, които искат да дойдат тук, пък камо ли да работят. Всичко продължава 40 дни. Село е, диво е, а хората търсят лудницата. Но мисля, че ще хората ще започнат да се привличат от чистотата и красивата природа!“, споделя Стилян.

„До някаква степен преди беше по-спокойно, от друга страна обаче, запознанствата, които се изграждат по време на протичане на Игрите, са доста стабилни, доста интересни“, разкрива Инна и признава, че не се чувства подготвена да стане част от риалити формата.

В Дуранкулак ти би имала предимство, ако се запишеш, защото нали казват, че у дома и стените помагали!

„Вероятно е така, но това приключение не е за всеки. За да си участник в "Игри на волята" ти трябва много добра психическа подготовка, както и физическа", категорична е Инна.

