Над четири хиляди души в съвременен Казахстан определят себе си като българи. Журналистът Николай Дойнов и операторът Росен Илиев разказват техните истории на 24 май в „Темата на NOVA”.

Преди повече от век стотици българи от Бесарабия тръгват с влакове към далечните азиатски степи – с надеждата да получат свои земи там. Голяма част от тях се занимават със селско стопанство и започват да облагородяват района със земеделски култури, непознати за местните хора. В следващите десетилетия в Казахстан се преселват още няколко вълни от наши сънародници, като част от тях са били изпращани и принудително. Днес българите в 18-милионната страна продължават да пазят наследството на първите ни заселници. Езикът им е архаичен български, а традициите и обичаите им сякаш са застинали във времето. Жива ли е връзката им със старата родина?

