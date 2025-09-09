Осем храбри Амазонки ще излязат на Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Те ще се изправят една срещу друга в ожесточен сблъсък, който ще пренапише историята на приключенското риалити. Първата изцяло женска битка в Дивия север ще предложи на зрителите истинско зрелище, изходът от което може да промени курса във Войната на племената.

Междувременно Лечителите, Феномените и Завоевателите ще се сблъскат за първи път с новите си територии, които извоюваха в битка вчера. Зелените ще стъпят в света на удобствата и изобилието в Резиденцията, Сините ще започнат своята работа в Стопанството, а Жълтите ще трябва да се приспособят към пустошта на Брега на отчаянието.

Трите племена ще се изправят и пред поредица от трудни решения, едно от които ще бъде изборът на капитани, които да поведат отборите. И докато в някои от лагерите цари мир, спокойствие и отборен дух, то в други ще прехвърчат първите искри между участниците.

Кой ще се присъедини към Лечителите, Феномените и Завоевателите, кои ще са първите капитани за сезона и каква мистериозна награда са подготвили водещите Ралица Паскалева и Павел Николов, ще разберете в новия епизод на “Игри на волята” - тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова