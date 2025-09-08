Зрелищна битка с множество обрати, напрегнати моменти, отборна игра и невиждана издръжливост разпредели териториите на старта на седмия сезон на мащабното риалити “Игри на волята”. Неврохирургът д-р Георги Петров се справи безупречно с навигирането на своите съотборници при подреждането на финалния пъзел и донесе Резиденцията на зеленото племе на Лечителите. Червените Победители претърпяха тежка загуба в първата си и единствена отборна битка, която ги изпрати в изгнание на Блатото.

„Игри на волята“ – сезон 7: Всичко е различно

Още със стъпването на Арената, всеки от претендентите получи шанс да покаже своята сила, бързина, смелост и остър ум. Използвайки уменията на воините си, Феномените и Победителите поддържаха преднина до самия край на битката. Въпреки изоставането, Лечителите не се отказаха и демонстрираха безупречна работа в екип.

На второ място в сблъсъка завърши синьото племе на Феномените, където IT специалистът Александър Александров показа завидни умения в заплетената главоблъсканица. Третата и последна територия остана за жълтия отбор на Завоевателите, които заслужиха мястото си в голямата игра благодарение на брокера Йордан Кръстев.

Амбициозният Давид Пенков, който зае мястото на контузения инженер Милен Шуманов при Победителите, изяви желание да реши трудната финална загадка, но не се справи и лиши Червените от място в надпреварата. Загубата ги изпрати на Блатото, където само индивидуална победа ще им гарантира участие в състезанието.

Заедно със старта на най-екстремното риалити, с трети сезон се завръща и официалният подкаст на предаването - “След Игрите”. В първото издание водещата Ваня Запрянова посрещна победителя от “Игри на волята” 6 Мартин Кънев, както и шампиона от “Sesame Турнири на волята” Светлин Митев. Заедно те обсъдиха промените и мистериите, които предстоят в предаването, както и новите колоритни участници.

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Утре на Арената в Дивия север ще стъпят осем Амазонки, които ще се изправят една срещу друга в първата изцяло женска битка. Каква ще бъде тяхната съдба, ще стане ясно в премиерния епизод на “Игри на волята” във вторник, 9 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова