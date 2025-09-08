„Аз лично, освен участник, съм един голям фен на предаването. Не съм изпуснал нито един епизод от нито един сезон на „Игри на волята“. Очаквам първи епизод с нетърпение“, споделя Фифо.

„Много се вълнувахме, дори се шегувахме отвън, че започването на нов сезон си е истински празник за нас. И аз като Фифо съм гледал всички сезони. Не съм пропуснал нито един епизод“, допълва Раду Шуляк.

„Д-р Георги Петров се подготвяше при мен за Игрите. През тези месеци имаше голям физически напредък. Но за мен най-силното негово качество ще бъде психиката, защото е неврохирург. Със сигурност тя е желязна“, допълва Фифо и признава, че би дал съвети на участниците главно по физическата подготовка. „За мен е по-добре всеки да играе социалната игра спрямо своята личност.“

Раду, от своя страна, смята, че не физическата подготовка е най-важното. Социалната игра се оказва много важен фактор в „Игри на волята“. „Защото влизаш в нов свят. Трябва да си бърз в решенията и да познаваш човека отсреща. За мен най-голямата изненада вътре беше новият свят, в който попаднах. В него не важат правилата навън. Имаше глад и хора, с които трябва да се съобразяваш. Всичко вътре е много истинско и много ново.“

„Никой не е подготвен за такъв глад. Това ни променя. Няма как състезания там да се сравнят, с каквито и да е състезания навън. Лично аз, започнах да оценявам повече нещата, които имах за даденост“, споделя Фифо.

А Раду признава, че в „Игри на волята“ е преживял личен катарзис. „Излязох навън по-подготвен и с по-отворени очи. Животът е прекрасен и трябва да се наслаждаваме на това, което имаме. Понякога забравяме кое е най-важното и най-голямото богатство. А трябва да му се радваме!“.

Фифо признава, че първото му излизане от Игрите е имало вкус на културен шок.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова