Припомнете си историята в документалното риалити тази събота от 17.00 ч. по NOVA
Епизодът на документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA ще припомни на зрителите историята на семейство, изправено пред сериозно изпитание.
34-годишният Асен Щерев, баща на две невръстни деца, трябва да плати за грешка от миналото. Той и неговата съпруга Цветелина имат две деца - Никола на 2 години и Поли на 6 месеца. Фирмата, в която работи Асен фалира и той остава без работа. В отчаянието си, младият баща извършва престъпление, за което после цялото семейство ще съжалява. В страха си от влязла в сила присъда бащата взима драматично решение и организира бягство на семейството на затънтено място в провинцията.
Полицията е по следите му, а 32-годишната му съпруга и двете деца са подложени на изпитания с риск за здравето и живота им. Жертви на престъплението, извършено от него, всъщност стават жена му и децата.
Как ще постъпи отчаяният баща? Каква ще е развръзката, не пропускайте епизодa на "Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA.
