Епизодът на документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA ще припомни на зрителите историята на семейство, изправено пред сериозно изпитание.

34-годишният Асен Щерев, баща на две невръстни деца, трябва да плати за грешка от миналото. Той и неговата съпруга Цветелина имат две деца - Никола на 2 години и Поли на 6 месеца. Фирмата, в която работи Асен фалира и той остава без работа. В отчаянието си, младият баща извършва престъпление, за което после цялото семейство ще съжалява. В страха си от влязла в сила присъда бащата взима драматично решение и организира бягство на семейството на затънтено място в провинцията.

Полицията е по следите му, а 32-годишната му съпруга и двете деца са подложени на изпитания с риск за здравето и живота им. Жертви на престъплението, извършено от него, всъщност стават жена му и децата.

Как ще постъпи отчаяният баща? Каква ще е развръзката, не пропускайте епизодa на "Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова