Тази вечер в “Игри на волята” ще станат ясни първите номинирани участници в седмия сезон на екстремния риалити формат. Очаквайки своя първи индивидуален сблъсък в надпреварата, капитаните на Лечителите, Завоевателите и Феномените изненадващо ще научат, че трябва да поведат своите съплеменници на дори още по-важна мисия.

Изненадващо предимство преобръща баланса на силите в “Игри на волята”

Тежко и предизвикателно трасе ще изпита силата, бързината, съобразителността и бързите рефлекси на трите племена. Новите попълнения в редиците на отборите, сред които баскетболистката Теодора, актрисата Моника, софтуерният специалист Десислава, учителката Мартина, волейболистката Карина и победителката от вчерашната битка Симона ще направят всичко възможно, за да заслужат доверието на останалите си съотборници.

Осем Амазонки пишат история на Арената в “Игри на волята”

Междувременно във всички лагери ще започне изграждането на първите коалиции между участниците. Един от лидерите на Зелените - д-р Петров, ще опита да привлече на своя страна изненадващ съюзник, а при Жълтите неразбирателствата между инфлуенсърката Гергана и бизнес дамата Александра ще се задълбочат.

Не пропускайте премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова