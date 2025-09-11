Морска битка за спасение ще се проведе между племената на Лечителите и Феномените в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като Зелените продължиха безпогрешната си игра с триумф в първата номинационна битка, днес те ще опитат да продължат победната си серия. Техните съперници от Сините, които вчера успяха да се спасят от племенен съвет в последния момент, ще трябва да използват прецизна стратегия, сила и безпогрешна точност, за да заслужат първата си победа в надпреварата.

Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”

Посещение край огъня с Ралица Паскалева обаче очаква Завоевателите. Те ще трябва да определят кой воин от редиците им ще бъде изпратен на битка за спасение. Дали обаче водещата не им е подготвила пореден шокиращ обрат?

Зрелищна битка определя първите номинирани в “Игри на волята” 7

Извън нагорещените страсти на Арената, зрителите ще станат свидетели и на първите разделения в трите племена. Инициативата, проявена от д-р Петров за сформирането на съюз при Лечителите, няма да остане незабелязана от темпераментните д-р Коеджикова и д-р Пекин. Междувременно номинациите при Жълтите ще доведат до нови пререкания и разкрити тайни между съплеменниците.

Гледайте премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

