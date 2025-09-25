Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни на зрителите историята на две 16-годишни момичета, които забременяват и раждат деца от едно и също момче. 17-годишният баща е шокиран, когато научава новината. Много скоро конфликтът между невръстните родители излиза извън контрол и оказва пагубно въздействие върху всички замесени в историята.

Кога децата ни са готови да бъдат родители? Отговорът ще научим в епизода от специалната селекция на документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова