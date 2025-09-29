В неделната вечер NOVA излъчи премиерния епизод от третия сезон на „Пееш или лъжеш“, с което стартира и последният формат от есенния телевизионен сезон. Според официалните пийпълметрични данни, близо 35% от телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години) са проследили първия епизод, което е най-високо отчетеният резултат сред всички стартови епизоди на формата до момента. Втората телевизия в класацията е със значително по-малка аудитория по същото време.

Любимият водещ Димитър Рачков откри новия сезон на музикалното шоу с много настроение, а певецът Азис беше първият, който тества своята интуиция в търсене на истинския талант. Той получи ценна подкрепа от съветниците Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов. Към панела се присъединиха и близките му приятели Деси Слава и DJ Дамян. Въпреки всички вълнуващи истории на колоритните осем участници в надпреварата, Азис успя да вземе правилно решение и избра да направи дует с талантливата оперна певица Мария-Магдалена Христова-Петкова.

Редактор: Райна Аврамова