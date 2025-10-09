“Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни историята на едно 16-годишно момиче, което се бори за място в новото си семейство и трудно приема промените в новия си дом. След като в живота на баща ѝ Калин се появява нова жена, Даниела влиза в конфликт с нея. Поведението ѝ предизвиква много проблеми, а майката е изгубила контрол над живота си и се нуждае от помощ.

Дали ще намери подкрепа? И кога е важно да бъдем до своите близки в такива моменти? Припомнете си “Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова