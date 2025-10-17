Тази събота в "Съдби на кръстопът" ще си припомним сърцераздирателната история на 14-годишния Виктор. Той е будно хлапе с артистични заложби, но животът му не е никак лесен.

Виктор живее с майка си, която страда от неизлечимо заболяване, а освен това момчето е обект на преследване и подигравки от страна на кварталните побойници.

След смъртта на майка си, Виктор е изпратен в дом за сираци, където отново е подложен на тормоз от местен хулиган. Той не издържа на условията в дома и бяга. Същевременно се запознава с добродушен клошар и двамата стават приятели.

Ще намери ли нов дом осиротелият Виктор? Ще успее ли да пребори страховете си и ще се опълчи ли на агресорите си? Отговорите очаквайте в епизода на "Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова