В епизода на „Съдби на кръстопът“ тази събота ще ви припомним историята на 59-годишната вдовица Илиана Зашева, която живее заедно с 20-годишната си дъщеря. Синът й Стефан, отдавна живее самостоятелно. Покойният съпруг, завещава всичко, което има, на съпругата си Илиана. За най-голяма изненада на Райна и Стефан майка им много скоро си намира приятел, който е с 10 години по-млад от нея. Той е луд по африканската култура и смята да измъкне Илиана от депресията с помощта на африкански оракул с миди и едно далечно пътуване в Африка. Отчаяното желание на Илиана да избяга от скръбта и самотата, се оказва лош съветник за нея и я среща с най-грешния човек.

Въпреки всички перипетии и унижения, на които я подлага приятелят й, най-важното е, че Илиана успява да се върне при децата си жива и здрава.

