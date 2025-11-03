Епизодът на документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA ще припомни на зрителите историята на 42-годишният строителен предприемач Свилен Андонов, който живее във фамилна къща в Княжево заедно със съпругата си и трите си деца. Семейството води нормален начин на живот, но има и един сериозен проблем – наднорменото тегло.

Майката Веселина обича да готви често и в големи количества и при това все калорични ястия. Едно телефонно обаждане от училището на сина му стряска сериозно бащата и го кара да се замисли за хранителните навици на семейството му. Петър е само на 14 години, висок е метър и 60, но вече тежи повече от 90 килограма. Строителният предприемач Свилен Андонов иска час по-скоро да се погрижи за здравето на семейството си.

Той зарежда хладилника с плодове и зеленчуции купува фитнес уред за тренировки. Убеждава децата да посетят фитнес зала и да потренират заедно. Бащата завежда сина си в болница, където му правят основни изследвания. Изследванията показват диабет. Свилен говори с жена си и се надява, че случилото се най-после ще накара Веселина да се включи в борбата му срещу излишните килограми на децата, но тя не обръща внимание на думите му.

След няколко безсънни нощи Свилен взима тежко решение. Той смята, че жена му е голяма заплаха за здравето на децата, затова единственият изход е да отдалечи Петър, Теодора и Калина, като се разведе с нея. Делото е насрочено, а на съда му трябват два часа, за да вземе нетрадиционно за българското правосъдие решение. Месец след развода, Свилен и децата отиват да поиграят тенис. Всички са започнали да отслабват и се чувстват много по-добре. Изследванията на Петър също са се подобрили значително. С цената на тежка раздяла, един баща доказва, че животът и здравето на децата трябва да са над всичко в едно семейство.

Припомнете си развръзката в епизодa на "Съдби на кръстопът" тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова