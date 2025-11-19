След едногодишна пауза, в която „Коледна приказка“ препълни Зала 1 на НДК в София, спектакълът се завръща – този път с нова програма, солисти и вълнуващи концерти в три български града. Заедно с маестро Йордан Камджалов, Деси Тенекеджиева и GENESIS Orchestra, публиката ще има възможност да се потопи в магията на „Коледната приказка“ на големите сцени в Бургас, Варна и за първи път в Стара Загора.

Турнето в края на 2025 включва общо шест спектакъла:

27.12 – Дом на културата НХК, Бургас – 18:00 ч. и 20:00 ч.

28.12 – Зала 1 на Фестивален комплекс, Варна – 18:00 ч. и 20:00 ч.

29.12 – Културен център, Стара Загора – 18:00 ч. и 20:00 ч.

Музика, кино, балет, визия, фантастична сценография и осветление и ефектна мултимедия, се преплитат в авторския спектакъл на Деси Тенекеджиева, в който участва и като актриса. Публиката ще се наслади на световни класики, сред които Вивалди, Пиацола и Пучини, изпълнени от младите таланти и лауреати на Фондация „Стоян Камбарев“: Мартин Зайранов /цигулка/, Илина Илиева /виола/, Исус Ангелов /акордеон/, София Иванова /флейта и вокал/ и 11-годишната Богомила Янева от Бон-Бон. Традиционно в спектаклите ще участват и балерини от Студио Балет към Общинския Детски Комплекс с ръководител Бистра Бъчварова, както и балерини от Бургас и Стара Загора.

„За нас е важно публиката да знае, че всяка година представяме различна версия, с нова програма и нови солисти, обединени под името „Коледна Приказка“, така че който ни е гледал досега, ще види съвършено нов спектакъл, който запазва единствено формата и стилистиката си“, сподели Деси Тенекеджиева.

Диригент е неповторимият маестро Камджалов, а музикалните солисти са сред най-изявените и даровити млади музиканти в областта си, печелили редица елитни международни конкурси и отличия. Те са били и номинирани или носители на престижния приз за млади таланти в България - Наградата за Полет в Изкуството „Стоян Камбарев“.

Преди година един от специалните гост-звезди на концерта и лауреат на Фондация Камбарев - Мартин Зайранов, успешно премина изключително предизвикателен конкурс и стана единственият цигулар в групата на първите цигулки във Виенския Симфоничен Оркестър, единодушно избран от журито, което е прецедент за последните 20 години и първо по рода си постижение за музикант от Варна.

„Коледна приказка“ е част от традиционните съвместни проекти на изявените артисти Деси Тенекеджиева, Йордан Камджалов и техните две благотворителни фондации. През февруари 2021 г. бе премиерата на първия им арт проект ЛЮБОВ с поредица от спектакли в зала „България“, Плевен и Варна. Оттогава спектакълът прерасна в традиционен коледен подарък за публиката.

Билети за „Коледна приказка може да откриете“ на касите в залите, както и в Eventim.

Редактор: Боряна Димитрова