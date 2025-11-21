-
Дечо, Гизем и д-р Коеджикова: Ще се пречупи ли на Арената д-р Пекин и прав ли е Алекс в обвиненията си към нея?
-
Шеф става складов работник, за да проучи компанията си
-
„Лабиринт без изход“ в „Темата на NOVA“
-
„Ничия земя“: При Гого
-
Цачеви срещу Стоицеви в "Семейни войни"
-
Скромна печалба в "Сделка или не"
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме трудов спор, за работа без договор и неизплатено възнаграждение. Работодателят разобличи ищеца, че не може да смята. Освен това закъснявал за работа и слушал чалга на работното място.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни