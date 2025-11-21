В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме трудов спор, за работа без договор и неизплатено възнаграждение. Работодателят разобличи ищеца, че не може да смята. Освен това закъснявал за работа и слушал чалга на работното място.

