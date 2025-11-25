-
Ръждавичка и Радостина излизат на Арената за решаващ лидерски дуел
Вълнуващ капитански дуел очаква зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Лидерите на Безименните и Феномените, Радостина и Ръждавичка, ще се изправят една срещу друга в зрелищен сблъсък, след който една от тях ще се раздели с мечтата за победа.
Войната на племената в “Игри на волята” навлиза в заключителна фаза
Още със стъпването си на Арената, двете Амазонки ще узнаят, че днешното им съревнование няма да е само за надмощие във Войната на племената, но и за оцеляване. Изпълненото с препятствия трасе ще изпита точността, издръжливостта и аналитичното мислене на участничките.
Шампионът Мартин се завръща за последната кастинг битка в “Игри на волята” 7
Междувременно в Резиденцията и Изолатора поредица стратегически ходове може да пренаредят пластовете в двата лагера, но кой ще бъде в по-изгодна позиция накрая?
Чия приказка приключва и чия продължава уверено напред към финалите на надпреварата?
Гледайте в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
Редактор: Райна Аврамова
