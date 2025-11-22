Големият победител от шестото издание на “Игри на волята” Мартин Кънев ще се завърне на Арената на приключенското риалити тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Воинът ще участва в последната кастинг битка за сезона в опит да стане поредното попълнение в звездния отбор на надпреварата.

Срещу него ще се изправи силен противник - джудистът Борис Георгиев. Със сериозната си физическа и стратегическа подготовка, той ще направи всичко по силите си да спечели дуела и да стане част от осмия сезон на “Игри на волята”.

След победата в елиминационния сблъсък вчера, бодибилдинг състезателката Радостина също ще вземе участие в днешното съревнование. Тя ще има възможност да предположи кой ще грабне победата, а при успех Безименните може да се сдобият с ценно предимство преди предстоящата битка за територия.

Ще се завърне ли Мартин в Дивия север с победа? И каква ще бъде съдбата на Безименните?

Ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

