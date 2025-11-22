Един от най-обсъжданите участници в „Игри на волята“ – много обичана и много критикувана – д-р Катрин Пекин, която не остави никого безразличен, гостува в студиото на „Събуди се“. Тя разкри кое ѝ е тежало най-много в игрите, каква е била главната ѝ цел, какво е отношението ѝ към Алекс и вярва ли, че жена може да бъде победител в „Игри на волята“.

„Гледайки предаването в момента, в мен бушува вулкан от емоции. Хем съм разочарована от това, че си тръгвам, но се чувствам и много благодарна. Накрая ми беше много тежко. Не говоря само за глада. Защото той е в главата след определен период от време. Беше ми тежко и емоционално, защото усещах, че това вече не съм аз. Бях напълно атрофирала, не усещах мускулите да ме държат и да имам силата, която знам, че по принцип притежавам“, разказва д-р Пекин и признава, че няколко неща са я пречупили в „Игри на волята“.

Д-р Пекин беше елиминирана от “Игри на волята”

„От една страна е самата изолация. От друга страна – условията, които бяха много тежки. Гладът, разбира се, и накрая някои тежки решения, които се налагаше да взимам и някои пътища, по които се налагаше да тръгна. Може би всичко е комплексно. Затова така и отпаднах.“

Д-р Пекин разказва, че често е чувала думата манипулатор в „Игри на волята“ по свой адрес. Но самата тя се самоопределя като анализатор. „Има разлика между едното и другото. В живота и в професията си съм се научила първо да изчакам, да анализирам ситуацията и тогава да взимам решения. Понякога решенията, които се налага да бъдат взети, не са на база емоция, а на анализ и премисляне. И определено не мога да кажа, че не ми е било тежко, когато ги взимам. Съпреживявах всяко нещо. И накрая усетих този това и емоционално.“

Как приема думите на Алекс по свой адрес: „Доброто победи Злото“?

„Алекс е изключителен стратег. Той е лидер и беше много добре подготвен за играта. Отчитам, че думите, които е използвал, са били на базата на емоции. Защото изолацията и условията, в които бяхме поставени, със сигурност са афектирали и него. Не се сърдя на нито една негова дума. Приемам я като урок. Благодарна съм за абсолютно всичко.“

За противоречивите мнения в социалните мрежи

„Не се срамувам и не смятам, че съм нарушила правилата на играта по някакъв начин. Доколкото разбирам играта, тя дори насърчава подобни действия и стратегии. Действах според обстоятелствата. Визирайки последните две седмици, с двете момичета бяхме на предела на силите си. Обединихме се и се опитвахме да сме като щит една на друга. Зрителят няма как да види всичко. Но ние се подкрепяхме много и емоционално. Сближихме се много и смея да кажа, че тези приятелства ще останат и за в бъдеще в реалния живот.“

Четворна елиминация на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Д-р Пекин е категорична, че на всяка териториална битка всеки е давал всичко от себе си. Стигат до предела на издръжливостта си. Това възпрепятства племето да бъде на по-хубава локация в игрите.

„Моята цел беше да играя играта по правилата. Да се обграждам с хора, които харесвам и с които бих продължила комуникацията си в реалния живот. Мисля, че я постигнах.“

Д-р Пекин е категорична, че не е използвала качествата си като психиатър в играта. „Моята професия е много различна от това, което се изискваше в тази игра. Аз се занимавам с хора с психични разстройства. В „Игри на волята“ няма такива хора. Всички, влезли в играта, са физически и психически стабилни хора. Стратегията ми се формираше според ситуациите.“

За т.нар. женска революция и случи ли се тя?

„Предстои да разберем дали ще се случи. Това, че аз съм си тръгнала, не значи нищо. В играта остават 4 изключително силни дами. Всяка със своите уникални качества и способности, които да ги отведат до финала. Пожелавам успех и на четирите. Те са много различни, но гледайки в момента предаването, съм фен на Ръждавичка. Тя е жената чудо и жената воин. Другата дама, която ми е фаворит е Радостина. Тя е изключително силен атлет. За съжаление, нейният път тръгна от ужасни условия, в които беше поставена за дълго време. Свали мускулна маса, но не отслабна психически. Дори напротив. Има изключително силна воля.“

Дечо, Гизем и д-р Коеджикова: Ще се пречупи ли на Арената д-р Пекин и прав ли е Алекс в обвиненията си към нея?

Ако можеше да се върне обратно в играта, д-р Пекин споделя, че би си дала шанса да бъде малко по-емоционална. „Излязох от „Игри на волята“ по-силна психически. Научих се да бъда по-търпелива и смирена. В реалния живот съм по-сприхава.“

„Излизайки от предаването, първото, което казах на близките си беше: „Всичко беше реално.“ Всички лишения и ограничения бяха реални. В началото ядях денонощно, бях като освирепяла. В момента влизам в предишния си режим и форма.“

Д-р Пекин е категорична, че всеки човек, който минава през житейския ни път, ни учи на ценни уроци. Според нея не бива да ги пренебрегваме, а да ги премисляме и да ги носим в сърцето си.

Редактор: Боряна Димитрова