Първи гост в студиото на „На кафе“ тази сутрин бе Дечо, който разказа повече за преживяванията си в екстремното риалити. Как е попаднал във формата, защо е избрал да учи в Хамбург, планира ли да се върне у нас и защо няма нищо против да се върне на Блатото?

„От „Игри на волята“ научих, когато ми е най-трудно, да не се отказвам. Без смелост, без сърце, играта е невъзможна. Колкото и добър стратег да си, колкото и да си силен на Арената, ако нямаш сърце – нищо, никога няма да ти се получи“, разказва Дечо.

Първоначално е искал да учи в Кралската академия в Лондон, а като втора дестинация си е набелязал Хамбург. Изучава класическа китара в Германия. „Важно е при кой преподавател учиш, а не толкова къде. Свързваш се с него предварително. Едната причина да съм в германия е именно преподавателят, който е много добър. Имам честта да съм неговият последен студент в Хамбург преди да се пенсионира. Втората причина е да прекарам малко повече време с баща ми, тъй като са разделени с мама. А той живее там от много години. За мен Хамбург е най-красивият немски град. Много харесвам пристанището, зеленината, нощния живот, новата сграда на филхармонията. В момента уча последна година магистратура. Трябва да завърша това лято и подготвям сериозна програма. Но имам желание да се върна в България“, разказва Дечо и признава, че любовта го води обратно у нас. Приятелката му харесва Германия и владее много добре английски език, но тук се чувства у дома си. „На мен също ми липсва топлината, близките и семейството ми.“

Рекордьор по престой на Блатото

Дечо разказва, че на Блатото, освен комари, е имало всякакви животинки, дори такива, каквито никога не е виждал преди. „Дърветата имаха шипове по тях. Няколко пъти, докато стъпвах върху тях, щях да се пробода сериозно. Добре, че маратонките ми имаха дебела платформа. В началото, когато отидох на Блатото, срещнах едни много гладни и недружелюбни хора. Веднага ме пратиха на битка, като последен пристигнал. Но видяха, че не се справих блестящо. Бях много зле на варелите. Заради грешната техника, която използвах, три седмици краката ми бяха лилави. Едвам стъпвах. Но ставах все по-добър и влизах във все по-добра форма с всяка изминала битка. Някак успях да се провра между капките. Имах и самотни нощи на Блатото. Не ме беше страх, бях на седмото небе. Това бяха най-спокойните ми дни в предаването, а пейзажът там е невероятен. В блатото имаше и патенца, два лебеда, едно червено водно конче. Не знам защо хората го описват като толкова лошо място. Вероятно, защото не са свикнали да спят на открито. Но аз бих се върнал там още сега, със или без „Игри на волята““, споделя Дечо и пояснява, че участието в предаването се е отразило много добре на формата му. „Дълго време страдах от излишни килограми в Германия. По време на пандемията качих 25 кг.“

Дечо разкрива, че от малък мечтае да участва в приключенско риалити. „През последните години „Игри на волята“ е огромен феномен. То е и най-гледаното предаване и много ми харесва. Битките са все по-сериозни.“ Първият път, когато кандидатства за участие във формата, тежи 130 кг. „Мисля, че прогресът, който бях направил до втората ми кандидатура, наклони везните в моя полза. Справих се с всички изпитания и бях свалил 15 кг. Успях да покажа, че имам воля и желание. Аз бях един вид народен участник. Не типичният спортист. Затова смятам, че извлякох максимума от играта за себе си.“

„Колкото и да обичам д-р Пекин и да ми е на сърце, мисля, че много се забатачи с тези схеми. Получи се една грозна игра. Това, което Алекс казва на Пекин е истина. И е прав. Мисля, че всички, които са играли с нея или против нея, смятат същото. Но не са посмели да ѝ го кажат смело като него“, коментира Гизем.

Д-р Коеджикова е категорична, че Алекс в известен смисъл е бил прав в упреците си, но е бил и прекалено груб. „Не е мъжко поведение. Има и по-интелигентен начин да кажеш нещо на жена. Искам да кажа, че тя много пъти е поемала отговорност е правила много за отбора. Още в началото, когато Моника беше при Лечителите и имаше проблеми с минаването на елементи, Пекин се намесваше да я смени. На първия ни Съвет Пекин отиде на битка вместо Карина. Пое инициативата като капитан на отбора. Не мисля, че е недостойна.“

„Лично аз не приветствам това, което направи Алекс. Аз не харесвам хора, които постоянно говорят. Те не те оборват с факти, колкото те надговарят. Аз харесвам д-р Пекин като един мислещ и интелигентен човек. Това, че е избрала ролята на злодей – само един интелигентен човек може да постигне. Назад във времето такива образи бяха Мартин – Елвиса, Джаферович – това са мислещи хора. Тя прави каквото е нужно, за да продължи играта си. Все пак в „Игри на волята“ няма само физически изпитания. Такава игра е позволена, а дали е морална, е отделен въпрос“, разсъждава Дечо.

Според д-р Коеджикова Калин е избрал Алекс, за да разклати психически групата около Пекин.

„И аз смятам, че го избра за морална подкрепа. Калин е човек, който иска да игра със силни играчи. Играчи, които харесва и са му на сърце. А това, което каза, че ще е полезен за пъзелите и играта, за мен бяха празни думи“, споделя Гизем.

Д-р Коеджикова вярва, че женската коалиция ще удържи на думата си. „Аз съм близка с Радостина и мога да кажа, че когато обещае нещо, тя го спазва. Тя е много мъжко момиче. Нищо, че е на 23 години. Докато гледах видеото, ми се скъса сърцето. Защото за първи път я виждам да плаче в тази игра. И то от нападките на Алекс. Все пак са млади – нормално е да се разстроят и да приемат навътре нещата. Докато Пекин е непукист и така трябва да си в тази игра, за да продължиш напред.“

Дечо разказва, че когато след сливането е станал част от Лечителите, е имал възможността да общува повече с Пекин. „Тя често идваше да си говорим. Идеята ѝ не беше да с обгради със слаби играчи. А да увеличи шанса жена да бъде победител в „Игри на волята“ тази година. Целта ѝ не е да отстранява силните играчи, нито да се обгражда със слаби.“

„Още във визитката си Пекин казва, че ще води една малка женска революция. Това беше заявка, дадена от самото начало. И тя си я води. Въпреки че аз съм потърпевша от това нещо, ѝ свалям шапка, че държи на думата си докрай“, признава д-р Коеджикова.

Ще повлияят ли нападките на Алекс върху поведението на Пекин на Арената

Редактор: Боряна Димитрова