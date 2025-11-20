Нова загуба на бедстващото племе на Безименните гарантира отпадането на един от тях в предстоящата елиминационна битка в “Игри на волята” утре вечер. Жълтите не успяха да надвият Феномените на Арената за пореден път и отново се озоваха на племенен съвет, където номинирани бяха стюардесата Николета и фитнес състезателката Радостина.

Битката за неприкосновеност изпита силата, издръжливостта и пресметливостта на двете враждуващи племена. По-добрата физическа кондиция и правилно построена стратегия позволи на Феномените да постигнат комфортна победа, без да позволят на съперниците си да достигнат до финалния логически елемент.

Загубата отреди на Безименните шеста поредна среща край огъня на номинациите - антирекорд в екстремното риалити. Там представителите на доминиращата коалиция изпълниха даденото по-рано обещание към приключенеца Калин и насочиха гласовете за изгонване помежду си.

Утре на бойното поле в Дивия север за четворна елиминационна битка ще излязат стратезите д-р Пекин и Алекс, както и Николета и Радостина. Не пропускайте да разберете кой от тях ще напусне надпреварата в новия епизод на “Игри на волята” от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова