Бившият лидер на племето на Завоевателите и един от изявените стратези в седмия сезон на “Игри на волята” Ивайло беше елиминиран именно от приключенеца Калин.

Пред Гала бизнесменът Ивайло Тодоров разказа как е решил да се включи в екстремното приключение, сподели какво мисли за играта на останалите участници във формата и призна коя е най-голямата грешка, която е допуснал на Арената. Бизнесменът сподели и кои са най-достойните хора в сезон 7 на „Игри на волята“, с които ще остане близък приятел и извън формата.

Ивайло признава, че непосредствено преди да излезе от предаването е бил изморен от социалната игра. Преди да го изберат за участие в „Игри на волята“ е смятал, че не подходящ участник заради възрастта си. „Тренирам от доста години. Но както става ясно, в Игрите не е достатъчно да си подготвен добре само физически. Трябва да можеш да устоиш на много други предизвикателства. Това ме притесняваше и ме караше да не се записвам.“

Ивайло разказва, че докато тренира, един от продуцентите на предаването отива при него и разговарят. Впечатлен е както от физическите му качества, така и от възрастта, на която е. „Беседвайки, явно разбра, че аз това, което търси като образ. Записах се, преминах през всички кастинги, медицински тестове и всичко останало, което съпътства едно участие в Игрите. И ме избраха.“

Бизнесменът разказва, че не е променил нищо в тренировките си преди да се впусне в екстремното предизвикателство. Единствено, се записва допълнително на плуване. „Но се видя, че плуването не е основният физически елемент в играта. Плуването обаче ти дава издръжливост, повишава кардиото и т.н.“

Ивайло признава, че не е бил добре подготвен за стреса. „Особено в първите дни на човек му идва малко в повече. Докато се адаптира и свикне с всичко, което трябва да прави. Защото участниците в „Игри на волята“ имат доста задължения. Това зад кадър не се вижда и ме учуди. Правим много синхрони, направо си е като филм. Когато отидеш в предаването, разбираш, че има особености. Които трябва да се спазват – и като правила, и като работен график. Гладът е тежък най-вече в първите дни. След това се свиква и потискаш и мозъка, и тялото си, за да не мислят за храната. Аз бях на плажа, после в Стопанството, после отново на плажа. От единия плаж ни местеха на другия, за да се бием. И то между 14 и 16 ч. следобед. Слънцето също морѝ. Дори да лежиш цял ден на шезлонг, когато се прибереш, ще ти се спи.“

В ежедневието си Ивайло спазва хранителен режим, но не пази диети. Не яде малко, но селектира храната си.

За социалната игра

„Гледайки предаването по телевизията, зрителите навярно си мислят, че за да се държат участниците лошо към един човек, той вероятно ги е провокирал. Не е просто, защото другите се обединяват срещу него. Наскоро Филип – Фифо ми написа: „Видя ли сега – защо все жълтите?“ Осъзнах, че когато съм го гледал във формата, винаги съм си задавал въпроса: „Защо все той?“ Вече не си задавам този въпрос. Знам защо.“

Ивайло е категоричен, че няма против, когато някой му каже нещо в очите, а не да сплетничи зад гърба му.

За отношенията му с останалите участници във формата

„Те са много различни като персонажи. И като част от моята игра. Александра беше с мен от самото начало на играта. Николета дойде впоследствие. Няма да скрия симпатиите си към Александра, защото много ми помогна. Предполагам и аз на нея. Така че и двамата да стигнем по-напред. Като че ли тя малко прибърза с някои от решенията си накрая. Идва един момент при нас играчите вътре в предаването, в който си казваш: „Стига толкова! Достатъчно направих!“

Ивайло признава, че е допуснал една огромна грешка в играта и не би си я простил никога. „Това е битката ни с Миро, Кристиян и Радостина. Трябваше да оставя Кристиян да мине пред мен и да отстраня Радостина. Тогава играта за мен и за Кристиян щеше да стане много различна.“

Според Ивайло д-р Пекин е манипулатор, който се опитва да ти влезе в главата и да те убеди да искаш да играеш с нея. „Ако е чисто и откровено, е супер. Но когато не е подплатено с нищо такова, е лицемерно. Аз на нейно място не бих постъпил така. И на другите участници съм казвал да не си изграждат образи, с които ще се срамуват след като излязат от предаването. Но всеки прави своя избор.“

Ивайло разказва, че е имал много повече възможности от Тони да наруши правилата на играта. „Имам роднини в Дуранкулак, които можех да посетя и никой да не разбере. И не да взема салам или вафла, а да си изпека прасе или агне. Да се обадя на близките или приятелите си. Но не съм го направил. Включително за най-близките си съплеменници. На Кристиян му тежеше, че не си чува децата и жената. Замислял съм се дали да не рискувам заради него. Но си казах, че съм влязъл в предаването, за да спазвам правилата.“

Бизнесменът счита за несправедливост наказанието над всички участници заради деянието на Томи. „Не мисля, че ние трябваше да поемаме отговорността за това деяние. То е осъзнато и изцяло извършено от него. Той може да обясни какви са били неговите мотиви. Как си е представял, че това няма да се разбере от другите? Можеше да поеме изцяло вината. А той не го направи на Арената.“

Ивайло споделя, че от началото на играта е близък с Димитър от Димитровград, Йордан също му е приятел. „Харесвам стойностните и честни хора, на които можеш да разчиташ. Аз съм мъж на честта и те са от огромно значение, когато се погледнем. Това е една необратима връзка. В лицето на Калин съм видял такъв човек. За разлика от много други млади хора, които не притежават това, което притежава той. Той притежава една натурална чистота и го прави с финес и лекота. И заразява.“

Повече за живота на Ивайло в Африка и какви други игри обича да играе в живота, гледайте във видеото.

