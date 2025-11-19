Лидерът на Феномените Траян се превърна в герой за племето си за втори път тази седмица. Той постигна зрелищна победа в сблъсъка срещу приключенеца Калин и осигури ценно предимство за Сините преди утрешната номинационна битка, пренебрегвайки възможността за лична награда от 50 златни гроша.

Оспорвана капитанска битка в “Игри на волята” тази вечер

Съревнованието на Арената започна изненадващо за Траян с появата на Калин, който бе избран от д-р Пекин да защити честта на племето. Двамата воини премериха сили в оспорван дуел, изпълнен с напрегнати моменти и постоянни смени на водачеството. Победата за Траян дойде в последната секунда на сблъсъка, което продължи неговата успешна седмица в Дивия север.

Междувременно в Резиденцията новото попълнение Мирослав избра да се присъедини към триото на Дино, Ръждавичка и Траян. Любителят на силни усещания сключи и допълнителен таен съюз с безстрашната дама на Феномените, целящ да осигури и на двама им оцеляване до заключителната фаза на играта.

Стани част от магията на „Игри на волята“: Кастингите за следващия сезон продължават

Утре Безименните и Феномените ще излязат едни срещу други в спор за неприкосновеност, а един воин ще бъде изпратен на битка за спасение.

