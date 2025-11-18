А сега обръщаме поглед към най-успешното риалити тази есен – „Игри на волята“ –сезон 7. Точно както беше обявено още преди началото на излъчването, сезонът се оказа напълно различен. Доста по-успешни участници в личен план, по-висока средна възраст, по-сложни трасета и много заплетена социална игра.

Всичко това се оказа още по-голяма мотивация за желаещите да се „влеят в редиците” на екстремното предаване през следващия сезон. Броят на желаещите да се доредят до свещената Арена са повече от всеки друг път преди. Сега репортерът Иван Кънчев и операторът Радослав Илиев ще ни заведат в ковачницата за шампиони.

Това е Румен Мирчев – Раро. В Щатите новобранците са посрещани от т.нар drill instructor. В случая на „Игри на волята“ подготовката за военната служба минава оттук, а инструкторът по строевата подготовка е той.

За да хвърли по едно око тук е и Траян. „Виждам много подготвени момчета, много енергия, много желание в тях. Сигурен съм, че доста от тях ще минат през кастингите и ще успеят. Единственото, което се иска е много желание и много страст“, споделя впечатленията си Траян, участник в „Игри на волята” – сезон 7.

Освен физиката, на подготовка кандидат-участниците подлагат и психиката си.

„Стратегията е най-важна, след това физическата подготовка. Ако не си се подготвил, много трудно ще минеш трасето, като това досега беше много лека част, предстои по-тежкото. Гледам го от четвърти сезон, тази година за трети път ще с пробвам, надявам се трети път – за щастие. Резултатите са ми добри, надявам се да се получи. Психика – като цяло да издържаш на всякакво напрежение, на всякакви провокации от отсрещната страна и да си имаш една стратегия, която да следиш през цялото време“, споделя Борис Иванов.

„Без да имаш физическа силна игра, не можеш да спечелиш това предаване. Моята цел е да го спечеля, а не само да отида и да участвам“, категоричен е Марио.

„Социалната игра е по-важна, психически да се подготвиш, социалната е по-важна“, разсъждава Шерислав Христов.

Какво очакваш да срещнеш евентуално в предаването?

„Очаквам доста интриги, но аз съм по интригите, така че няма проблем“, допълва той.

След седми сезон очакванията към всички, които ще се осмелят да се запишат за следващия са много по-високи.

„Със сигурност трябва да има коалиция и стратегическа игра, за да стигнеш до максимално далеч“, споделя Симона.

„Със сигурност не съм бил достатъчно подготвен за социалната игра. Аз лично, с влизането си знаех, че няма да съм много активен в коалиции и стратегии, влизах най-вече заради битката и заради игрите. Но, гледайки отстрани, ми е много интересно образи като д-р Пекин, отвън изглеждат още по-интересни, въпреки враждата, която сме имали донякъде“, категоричен е Траян, участник в „Игри на волята” – сезон 7.

А през следващите месеци най-смелите сред кандидатите ще разберат – имат ли шанс да станат част от магията на „Игри на волята“, защото кастингите за следващия сезон продължават!

