Бившият лидер на племето на Феномените Калин ще направи изненадващ стратегически ход, който може да промени Войната на племената в “Игри на волята” тази вечер. След като позна победителката в кастинг битката миналата седмица, Калин получи шанс да размени един от Безименните с воин от противоположното племе.

Изборът на любителя на екстремни усещания бе да привлече на своя страна един от най-близките си хора в предаването и главен стратег на Феномените – Алекс. На негово място ще отиде приключенецът Мирослав, за да бъде отслабена доминиращата коалиция в Изолатора, водена от д-р Пекин. Решението ще бъде оповестено пред всички участници непосредствено преди началото на следващата вълнуваща битка за територия.

Ще помогне ли Алекс на Безименните най-после да стигнат до Резиденцията? И как ще се впише Мирослав при Феномените?

