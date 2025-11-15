Зрелищна победа завоюва баскетболистката Десислава Кантарджиева в “Игри на волята” тази вечер. Финалистката в шестия сезон на екстремното риалити успя да надвие лекоатлетката Ива Чиликова в последния момент, осигурявайки си място в звездния отбор на приключенското предаване.

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Оспорваната битка между двете целеустремени Амазонки протече с множество обрати и смени на водачеството, а точността, съобразителността и бързата им мисъл бяха изпитани до краен предел. Впечатляващото представяне на претендентката Чиликова пък ѝ донесе шанс за участие в нов кастинг дуел, където да разкрие и остатъка от своите възможности.

Ивайло от “Игри на волята”: Няма как да има женски финал със слаби жени! (ВИДЕО)

Победителят в тазседмичната елиминационна битка Калин също взе участие в съревнованието. Той избра по-опитната Десислава за свой фаворит и това му донесе възможност за рокада в двата отбора във Войната на племената. Като част от неговото финално решение, кралят на пъзелите Алекс ще се присъедини към Безименните, а приключенецът Мирослав ще стане част от Феномените.

Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”

Сблъсъците в Дивия север продължават следващата седмица, когато зрителите отново ще станат свидетели на оспорвана битка за Резиденцията.

Не пропускайте “Игри на волята” в понеделник, 17 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова