-
„На кафе“ с големия победител в Big Brother Давид и актьорите Христо Гърбов и Павел Иванов
-
Сияна и Стефан от Big Brother: Агресията трябва да спре
-
Стани част от магията на „Игри на волята“: Кастингите за следващия сезон продължават
-
Игра на обрати в "Сделка или не"
-
Шевицови срещу Брезнишки в "Семейни войни"
-
Валентин от Big Brother проговори за най-тежкия момент в живота си (ВИДЕО)
Капитаните на Феномените и Безименните се борят за ценни предимства
Игра на нерви и напрежение до последната секунда очаква капитаните в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Трасето, което очаква лидерите на Жълтите и Сините ще изпита тяхната бързина, издръжливост и логическа мисъл. Изненадващ обрат непосредствено преди битката пък може да промени предварително изградените стратегии в борбата за предимство.
Стани част от магията на „Игри на волята“: Кастингите за следващия сезон продължават
Междувременно идването на приключенеца Мирослав при Феномените ще даде нова надежда на изолираната и изпадналата в немилост Сапунджиева. Към новото попълнение обаче ръка ще протегнат и членовете на ядрото на племето - Ръждавичка, Траян и Дино. На чия страна ще избере да застане той?
Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”
Кой ще надделее в битката на капитаните? Каква награда очаква победителя? И каква позиция ще заеме Мирослав в Резиденцията?
Гледайте в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни