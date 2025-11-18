Игра на нерви и напрежение до последната секунда очаква капитаните в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Трасето, което очаква лидерите на Жълтите и Сините ще изпита тяхната бързина, издръжливост и логическа мисъл. Изненадващ обрат непосредствено преди битката пък може да промени предварително изградените стратегии в борбата за предимство.

Междувременно идването на приключенеца Мирослав при Феномените ще даде нова надежда на изолираната и изпадналата в немилост Сапунджиева. Към новото попълнение обаче ръка ще протегнат и членовете на ядрото на племето - Ръждавичка, Траян и Дино. На чия страна ще избере да застане той?

Кой ще надделее в битката на капитаните? Каква награда очаква победителя? И каква позиция ще заеме Мирослав в Резиденцията?

Гледайте в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова