Алекс и Калин правят нов опит за преврат при Безименните
Вълнуващите сблъсъци в “Игри на волята” продължават с нова битка между Безименните и Феномените тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Племената ще премерят сили в съревнование за сила и стратегия, а загубилите ще се отправят към огъня за среща с водещата Ралица Паскалева. Вчерашната победа в капитанския дуел на лидера на Сините Траян осигури на отбора ценно предимство, но какво ще бъде то?
Зрелищна победа на Траян донесе предимство за Феномените в “Игри на волята”
В Изолатора опитите за преврат от страна на новодошлия Алекс и неговия верен приятел Калин ще продължат. Двамата воини ще направят нов опит да убедят стюардесата Николета да се присъедини към тях и да се обърне срещу досегашните си коалиционни партньорки Радостина и д-р Пекин.
Оспорвана капитанска битка в “Игри на волята” тази вечер
Кой ще запише поредна точка в борбата за надмощие в Дивия север? И ще предаде ли Николета своята коалиция?
Ще разберете в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
