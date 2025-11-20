Екстремно предизвикателство очаква племената на Безименните и Феномените в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двата отбора ще се нуждаят от издръжливост, съобразителност и отлична работа в екип, за да преодолеят препятствията на Арената, а само най-добре подготвените воини ще избегнат номинациите.

Ивайло: Ще стискам палци на Калин да спечели „Игри на волята“

След загубата и напрегнатия племенен съвет за Жълтите вчера, днес конфликтите в Изолатора ще продължат. Опозицията в лицето на стратега Алекс и приключенеца Калин отново ще влезе в сблъсък със своите съплеменнички. Те ще си дадат дума да сложат край на женската коалиция, водена от д-р Пекин. Какво обаче означава това?

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Кои ще са следващите двама номинирани в Дивия север? Не пропускайте да видите в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова