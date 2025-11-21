Четирима от племето на Безименните ще се борят за оставането си в оспорван елиминационен сблъсък на Арената на “Игри на волята”. Разделеният от конфликти отбор загуби и двете номинационни битки тази седмица и със сигурност ще се сбогува с един от своите тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Дечо, Гизем и д-р Коеджикова: Ще се пречупи ли на Арената д-р Пекин и прав ли е Алекс в обвиненията си към нея?

Доминиращата коалиция в Жълтия отбор в лицето на стратега д-р Пекин и нейните верни съюзнички Николета и Радостина ще излезе на бойното поле заедно с един от опонентите си - Алекс. В края на съревнованието някой от тях ще се прости с мечта за победа и голямата награда от 100 000 лв.

Поредна загуба гарантира елиминацията на един от Безименните в “Игри на волята”

Ще успее ли Алекс да елиминира някоя от съперничките си в племето или властването на женската коалиция в Изолатора ще продължи?

Гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова