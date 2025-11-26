-
-
-
-
-
-
Една от най-силните жени на Арената разказва какво се обърка в последната й битка и какво я събори на крачка от финала
Симона Ръждавичка остава една от най-емоционалните и коментирани участнички в “Игри на волята” - като човек, за когото не съществуват невъзможни неща на Арената. В последната битка обаче тя усети тежестта на всяка своя мисъл. Определяна от феновете като най-силната жена на сезона, тя стигна почти до финала, но признава, че именно в решаващия момент е допуснала ключова грешка, която е обърнала последната ѝ битка.
Какво се обърка и защо генералът отпадна на крачка от големия финал? По думите ѝ всичко се е свело до едно разсейване - миг, в който мислите ѝ са изпреварили действията. „Знаех какво трябва да направя, но умът ми беше крачка напред. Това е грешката ми“ - казва тя без колебание.
„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка. Това е урок, който тя е платила за секунди с много болка по ръцете.
Кой е най-щастливият ѝ момент от Арената?
„Този, в който победих Ивайло и Иван. Беше чиста победа и за миг разбрах, че мога да отстраня мъж от играта. Това ме изстреля нагоре.“
Как се погрижи за раните след играта?
„Честно казано след Игрите Avène ме спасиха. Белезите бяха тежки, а кожата ми - раздразнена. Благодаря на Avène, защото вече няма да се притеснявам за раните от битките! “
С какво иска да бъде запомнена Ръждавичка? И с кого ще остане най-близка след края на Игрите? Гледай цялото видео, за да разбереш.
Всичко за "Игри на волята" 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити "След Игрите" можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .
