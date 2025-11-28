-
„Гняв без възраст“ в „Темата на NOVA“
-
Д-р Пекин: „Игри на волята“ е изключително приключение и житейски урок за мен
-
„Ничия земя“: Последният родопски мохикан
-
Правилни решения в "Сделка или не"
-
Шефът на Walltopia опознава компанията си под прикритие
-
Георгиеви се изправят срещу Болярски в "Семейни войни"
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме спор за прекъсната канализация. Дъщерята на ответницата заяви, че лично е прекъснала канала, защото ищцата и брат ѝ го запушвали, включително с кучешки изпражнения.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни