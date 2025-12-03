-
-
-
-
-
-
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск срещу собственичка на нелицензиран приют за домашни животни. Отглежда 300 кучета на едно място, които изяждат по 6 тона храна месечно.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
