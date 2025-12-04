-
Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
Наближават празници, но за жалост някои от нас няма да са с близките си, защото следите им се губят. Ще Ви направим съпричастни към съдбата на една жена, която от една година издирва безследно изчезналите си съпруг и син. Сестра от 10 години няма ни вест, ни кост от своя брат.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.
