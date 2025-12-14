Целта обаче е една - да бъдат събрани средства за лечението на деца с тежки заболявания. Освен от жителите на Перник, събитието беше подкрепено и от популярни личности. В една от спортните зали на града за втора поредна година се провежда благотворителното събитие. Целта е със събраните средства да бъдат подпомогнати 6 деца с тежки заболявания.

Програмата включва изпълнения на фолклорни формации, вокални групи и забавления за най-малките. За миналата година „Българската Коледа“ в Перник е събрала над 20 хиляди лева.

„В България „Българската Коледа“ се провежда за 23-пореден път, на за втори път се провежда изданието в Перник. Хората са много добри. Едно от децата ни Стенли миналата години беше на инвалидната количка, а този път влезе на крака“, разказва Зузана Борисова, организатор на „Българска Коледа“ в Перник.

Майката на Стилиян споделя, че сина й се ражда здраво дете, но отключва заболяването, когато е на 5 години. Тогава забелязват изкривяването на крачетата и забавянето в растежа. Това е втори случай на рядкото заболяване мукополизахаридоза и то е с рядък тип. Два месеца е бил обездвижен и е дълъг периода на възстановяване. Изказва благодарност на всички, които искат да помогнат.

„В ежедневието си се стараем да бъдем пример и да подкрепяме младежта. Трябва да има по-добро бъдеще, затова всичко хубаво и значимо, ние ще го подкрепим“, заяви олимпийският ни шампион по гимнастика Йордан Йовчев.

