-
„Пресечна точка”: За скандалите в парламента и за скритите камери в столично училище
-
В „Челюсти” на 18 декември ще видите
-
„На кафе“ с Владо Михайлов, Роксана, Георги Стойчев-Шопа и Невяна Владинова
-
Най-силната жена в сезон 7 на „Игри на волята“ – Радостина: Борбеният ми дух надви всички изпитания
-
Котаците срещу Акулови в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка”: За машинния вот на предсрочните избори и за надеждите за примирие в Украйна
Гледайте съдебното риалити тази събота и неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота предстои едно наистина различно издание. Ще ви срещнем с тик токър и певец. Неговите персонажи често са вдъхновени от „Съдебен спор“. Операторът Алекс Кръстев ще разкрие пикантна информация от кухнята на предаването. Завинаги една от нас ще остане емблематичната водеща на „Съдебен спор“ Нана Гладуиш, която ще се включи от Маями.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота и неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни