Новогодишната вечер ще стане по-забавна със специалното издание на "Пееш или лъжеш", което започва в 20:00 ч. В него зрителите ще се насладят на дуетните изпълнения на звездните участници и техните избраници. Те ще изпеят по една любима песен и по една забавна Lip Sync имитация. С много смях, настроение и изненади, те ще изпълнят сцената с много музика и усмивки в компанията на любимия водещ Димитър Рачков и панелистите Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Не пропускайте забавното шоу на 31 декември от 20.00 ч. по NOVА.

Редактор: Боряна Димитрова