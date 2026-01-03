“Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA ще припомни на зрителите историята на високомерна съпруга, която разбива брака си с безбройните си претенции.

Валентина Цолова е 39-годишна безработна домакиня от София, която не спира да задоволява всеки свой каприз, докато мъжът й Петър едва се справя с покриването на разходите ѝ. Постепенно отношенията помежду им охладняват, а Петър намира утеха и разбиране при една от техните съседки. С неадекватното си поведение Валентина проваля брака си, но най-тежки са последствията за 16-годишната им дъщеря, която е под силното влияние на своята майка.

Можем ли правилно да подреждаме правилно приоритетите в живота си? Не пропускайте развръзката в “Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

