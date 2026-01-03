-
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Българинът и парите - от гърнетата с жълтици до приемането на еврото.
За един обир от първо лице. Тя отказа да даде парите от касата, въпреки че срещу нея беше насочен автомат. Светла Лафчийска и смяната, която ще запомни завинаги.
Еврото вече е тук. Ще се появи ли и спекулата? Зам.- председателят на комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков.
България между дълбоките кризи и историческите успехи. Проф. Веселин Методиев.
На фокус: Кристиан Талев – Криско и неговата лична мисия.
Той е легенда на българския футбол и президент на футболния клуб „Левски“ . Ексклузивно - Наско Сираков пред Лора Крумова.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
