Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме спор между съпрузи, които са семейство от цели 40 години. Съпругът упреква съпругата си, че не плащала сметки в семейното жилище. Ответницата заяви, че многократно е била бита и изнасилвана от съпруга си.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
