В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме спор между съпрузи, които са семейство от цели 40 години. Съпругът упреква съпругата си, че не плащала сметки в семейното жилище. Ответницата заяви, че многократно е била бита и изнасилвана от съпруга си.

