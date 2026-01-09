-
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме спор между родители на малолетно дете. С привременни мерки съдът е присъдил упражняването на родителските права на майката, но бащата отказва да даде детето. Ответникът заяви, че майката пие алкохол и лекарства и представлява заплаха за дъщеря им.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
