Той беше един от бащите на демокрацията по време на трудното й детство. Ексклузивно: Президентът Петър Стоянов пред Лора Крумова.

29 години след виденовата дима и щурма на праламента, един от свидетелите на прехода: бизнесменът Красимир Стойчев.

Бойно поле: София. Столицата между проблемите на хората и политическите игри. Специално: кметът Васил Терзиев.

Какво се случва във Венецуела след ареста на Николаос Мадуро? Алехандро Линарес Мендоса - един свободен глас от Каракас.

Лекарите на България: Проф. Васил Гегусков, началник на Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Света Анна“.

България е в кръвта й, а Пирин - в сърцето. След централната емисия "Новини" разговор с Николина Чакърдъкова.

Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова