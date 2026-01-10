-
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Той беше един от бащите на демокрацията по време на трудното й детство. Ексклузивно: Президентът Петър Стоянов пред Лора Крумова.
29 години след виденовата дима и щурма на праламента, един от свидетелите на прехода: бизнесменът Красимир Стойчев.
Бойно поле: София. Столицата между проблемите на хората и политическите игри. Специално: кметът Васил Терзиев.
Какво се случва във Венецуела след ареста на Николаос Мадуро? Алехандро Линарес Мендоса - един свободен глас от Каракас.
Лекарите на България: Проф. Васил Гегусков, началник на Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Света Анна“.
България е в кръвта й, а Пирин - в сърцето. След централната емисия "Новини" разговор с Николина Чакърдъкова.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.
