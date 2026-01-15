В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме скандален казус. Ответницата заяви пред камерата ни, че действително е била отвлечена от ищеца, който сложил тиксо на устата ѝ. След това пуснал музика, насилствено я подстригал и я пребил.

Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова