Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме иск на баща, който твърди, че майката на детето му счупила ръката. Ответницата заяви, че бащата е блудствал с детето, а сега живее с мъж.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
