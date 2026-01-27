В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Недялка Рангелова от с. Строево.

Недялка започна играта си с кутия номер 3. Получи възможност да я смени още с първата оферта, но отхвърли предложението на Банкера, както и следващите парични оферти от 2000 лв., 2500 лв. и 3000 лв. Във финалните две кутии останаха 250 лв. и 20 000 лв. Интуицията на Нели ѝ подсказваше, че голямата сума не е в нейната кутия и тя прие предложената от Банкера оферта от 5500 лв. Това решение се оказа най-доброто за нейната игра, защото в кутията си откри едва 250 лв. С добър усет и правилни решения, Нели победи Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ с удовлетворение и печалба от 5500 лв.

Редактор: Боряна Димитрова