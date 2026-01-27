-
„На кафе“ с Криско, Къци Вапцаров и кулинарния блогър Гери Баева
-
Цветомир Иванов ще зарадва зрителите с нови епизоди на „Семейни войни“ и с покана за театър
-
Точен усет и добра печалба в "Сделка или не"
-
Александрови срещу Лисичкови в "Семейни войни"
-
Вкусна руска кулебяка и арт изненади с Ивелина Иванова от Hell’s Kitchen в „Черешката на тортата“
-
"Пресечна точка": За Съвета за мир и кои са най-добре платените специалности на борсата
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск срещу жена, която е собственик на 468 кучета. Ответницата побърза да разобличи ищцата, че е откраднала общински дърва.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
