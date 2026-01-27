В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск срещу жена, която е собственик на 468 кучета. Ответницата побърза да разобличи ищцата, че е откраднала общински дърва.

Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова