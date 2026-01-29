В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Иван Лесов от Раковски.

Иван излезе с кутия номер 17 и остана с нея до края на играта, като отказа единствената смяна, която Банкера предложи малко преди финала. Преди това обаче отхвърли и значителни парични оферти. 4000 лв. бе първата от тях, а след това Банкера покачи офертата на 4800 лв. Иван отказа също 3500 лв., 3000 лв. и 4500 лв., но в неразкритите кутии го изкушаваха 50 000 лв. Не успя обаче да ги задържи до финала, където останаха две последни кутии с 1500 лв. и 5000 лв. Банкера предложи сигурните 3000 лв., които Иван прие и това финално решение му спечели два пъти повече, отколкото имаше в неговата кутия 17, където бяха скрити 1500 лв. С чувство на удовлетворение, Иван напуска „Сделка или не“, вземайки със себе си 3000 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова