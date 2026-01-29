В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме иск на баща, който не е виждал дъщеря си от 4 юли 2024 година.

Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова